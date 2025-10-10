Судоходная компания «Дон» увеличила пассажиропоток на 88%

С апреля по октябрь 2025 года ростовская судоходно-пассажирская компания «Дон» перевезла 30,3 тыс. пассажиров, что на 88% больше, чем аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на директора компании Германа Лопаткина.

Фото: пресс-служба СПК «Дон»

Речные перевозки впервые за 30 лет компания возобновила в 2024 год. Сейчас СПК «Дон» работает над расширением причальной инфраструктуры.

В 2025 году компания ввела в эксплуатацию четыре новых причала в Семикаракорске и станицах Пухляковской, Романовской, Старочеркасской. В планах на 2026 год установить понтоны в Константиновске, Усть-Донецке, станицах Багаевской и Кочетовской.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ближайшее время в Ростовской области начнутся тестовые рейсы прибывшего в регион из Нижнего Новгорода «Метеора». В будущем навигационном сезоне судно должно выйти на свой регулярный маршрут Ростов — Романовская — Ростов — Таганрог.

Наталья Белоштейн