Власти Ростовской области не будут менять маршрут Западной хорды

Ростовская область не будет менять маршрут Западной хорды, так как он оптимален, заявили в региональном министерстве транспорта.

При разработке проектной документации рассматривали различные варианты трассировки, но окончательный маршрут признали оптимальным и соответствующим природоохранному законодательству РФ. Госэкспертиза одобрила второй этап строительства хорды, протяженность которого составит 12,25 километра. Он соединит трассу Р-280 «Новороссия» и Западный мост через Дон в районе Кумженской рощи.

По информации минтранса, дорогу проложат в 100 метрах от мемориального комплекса Кумженская роща. Для строительства придется вырубить часть деревьев, при этом власти планируют компенсировать ущерб лесонасаждениями в роще. В конце 2024 года группа ростовчан подала иск против администрации города с требованием изменить Генплан и избежать прохода хорды через Кумженскую рощу. В апреле 2025 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить проект автодороги.

Первый этап Западной хорды сдали осенью 2024 года. Второй этап строительства, длиной около 7,5 километров, оценивается примерно в 30 миллиардов рублей. Изначально планировалось реализовать строительство по концессионному соглашению с компанией «Т-Транс», но в июле 2025 года власти Ростовской области отказались от концессии.

Врио губернатора Юрий Слюсарь обратился к президенту с просьбой о федеральном финансировании достройки хорды. Новый проект предусматривает бесплатный проезд по дороге, что позволит сохранить её логистическую ценность и разгрузить транспортную сеть Ростова. Западная хорда станет частью Ростовского транспортного кольца и поможет убрать тяжеловесный транспорт из центра города, тем самым улучшая экологическую ситуацию.

Станислав Маслаков