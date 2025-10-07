Ростовский производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» продолжит работать в трехдневном режиме до Нового года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на совладельца предприятия Константина Бабкина.

Фото: пресс-служба «Ростсельмаш»

На работу в одну смену завод перешел в феврале 2025 года. Причиной послужило снижение производительности. А уже летом предприятие перевело сотрудников на трехдневную рабочую неделю.

В настоящее время на предприятии работает около 13 тыс. сотрудников. Производственные подразделения работают три дня в неделю, но какие-то подразделения пять дней (конструкторы, менеджеры).

Мария Хоперская