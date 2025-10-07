В Таганроге началось строительство новой БСМП
В Таганроге реконструкцию больницы скорой медицинской помощи. Проект по сути является строительством нового объекта, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Москве.
Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог
Сейчас рабочие прокладывают коммуникации, создают котлован.
В рамках встречи обсудили также продолжение благоустройства Пушкинской набережной. Первый этап завершили в 2024 году, идет подготовка ко второму и третьему этапам.