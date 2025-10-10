На Дону 85% мягкой пшеницы урожая-2025 соответствует продовольственному классу

Донской филиал «ФГБУ ЦОК АПК» сообщил, что 85% мягкой и 97,8% твердой пшеницы урожая 2025 года в Ростовской области соответствует продовольственному классу. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба филиала.

Согласно сведениям, к 9 октября специалисты обследовали более 90% валового сбора мягкой и 100% твердой пшеницы. Общий сбор составил 7,5 млн тонн при урожайности 27,9 ц/га.

Эксперты провели более 240 тыс. исследований по 19 показателям. Класс определялся по наихудшему показателю. По результатам мониторинга, среди мягкой пшеницы 44% отнесено к третьему классу, 41% — к четвертому классу, 15% составило зерно пятого класса. Твердая пшеница показала лучшие результаты: 76,8% — третий класс, 21% — четвертый класс, доля пятого класса минимальна — 2,2%.

«Классы пшеницы отличаются содержанием белка, клейковины и другими показателями. Чем выше класс зерна, тем лучше хлебопекарные свойства муки», — пояснила заместитель руководителя инспекционного органа Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК Анна Хасанзянова.

Несмотря на сложные погодные условия и режим ЧС федерального уровня, уборочная кампания и государственный мониторинг выполнены в установленные сроки — с 21 июня по 10 октября 2025 года. Информация о результатах испытаний внесена в федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна — ФГИС «Зерно».

Валентина Любашенко