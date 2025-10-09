Экс-замгубернатора Игорь Гуськов займет место в Заксобрании Ростовской области

Освобожденный от должности бывший заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов займет должность в Законодательном собрании региона. Об этом пишет 1rnd со ссылкой на собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донской губернатор Юрий Слюсарь 19 сентября подписал указы об увольнении двух своих заместителей и трех министров. Кроме Игоря Гуськова от должностей освободили замгубернатора Андрея Пучкова, а также министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна, министра здравоохранения Юрия Кобзева и министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина.

Игорь Гуськов в 2001 году занял должность заместителя министра культуры Ростовской области, а в 2006 году стал министром образования. В 2011 году господин Гуськов занял должность замгубернатора по вопросам образования, культуры, спорта, молодежной политики и казачества.

Константин Соловьев