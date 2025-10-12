Главные новости за выходные 11–12 октября

11 октября ВВС Афганистана ударили по пакистанскому городу Лахор. Силы «Талибана» атаковали пакистанские пограничные позиции. Этому предшествовало обвинение Пакистана со стороны Афганистана в нарушении воздушного пространства. Вечером того же дня Минобороны Афганистана сообщило о завершении военной операции. Афганский телеканал Tolo News сообщал, что бои прошли в семи приграничных провинциях. Погибли не менее 12 пакистанских военных.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом господин Аракчи подчеркнул, что отношения Ирана с агентством не были полностью разорваны. Это связано с решением Совбеза ООН восстановить санкции против Ирана.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина 12 октября заявил о попытке незаконного и насильственного захвата власти. В стране с 25 сентября проходят массовые протесты. Поводом стали регулярные отключения электроэнергии и воды. Протестующие также критиковали систему здравоохранения и уровень коррупции в стране.

Октябрьский районный суд Краснодара 12 октября арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся до 29 октября. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Господина Леся задержали накануне по подозрению в хищении государственных участков.

Российские власти разработали меры поддержки для более 800 россиян, которых обязали уехать из Латвии. На родине им помогут обустроиться и адаптироваться, сообщили 12 октября в МВД России. Накануне Politico сообщило, что власти Латвии предписали 841 россиянину покинуть территорию страны.

Американская актриса Дайан Китон, получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл» в 1977 году, умерла в возрасте 79 лет.

Операторы телеканалов MTV сообщили, что прекратят вещание в Великобритании, Германии, Польше и других странах Европы к концу года. MTV был запущен в США в 1981 году. В Европе вещание началось в 1987 году, в Великобритании в 1997-м появился канал MTV UK.

