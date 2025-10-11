Умерла Дайан Китон

Американская актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни в Калифорнии. О причинах смерти не сообщается, семья попросила журналистов и общественность уважать их частную жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дайан Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Ее карьера охватывает более пяти десятилетий, она внесла значительный вклад в мировую киноиндустрию. Актриса получила премию «Оскар» за роль в фильме «Энни Холл» Вуди Аллена и сыграла в таких культовых картинах, как «Крестный отец», «Клуб первых жен», «Отец невесты» и «Что-то должно случиться».