Глава Крымского района Краснодарского края Лесь задержан по подозрению в хищении

Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в хищении государственных участков. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах. По данным Telegram-канала SHOT, участки оцениваются в 2 млрд руб.

В конце сентября стало известно, что правоохранительные органы начали проводить проверку в отношении Сергея Леся.

«Ъ-Кубань» писал, что межрайонная прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск к главе Крымского района. Истцами выступают Минфин, ФССП и Федеральное казначейство. В списке ответчиков числятся Екатерина Лесь, Татьяна Лесь и Евгений Лесь, а также семья бывшего начальника отдела закупок Евгения Прокопенко.

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что иск был подан об обращении взыскания на имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов.