Tolo News: Афганистан ударил по пакистанскому городу Лахор

ВВС Афганистана ударили по пакистанскому городу Лахор, сообщает афганский телеканал Tolo News. По его информации, погибли 12 пакистанских военнослужащих.

Лахор — второй по величине город Пакистана после Карачи. Население составляет около 10 млн человек.

Боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана начались прошлой ночью. Они охватывают всю линию Дюрана (неразмеченная граница между Афганистаном и Пакистаном в 2,6 тыс. км). Военная активность также наблюдается в афганских провинциях Кунар, Нангархар, Гильменд и Кандагар.

Силы «Талибана» атаковали пакистанские пограничные позиции. Погранпункт в Гильменде полностью захвачен талибами. В некоторых районах пакистанская армия оставила позиции и отступила, утверждает Tolo News.

10 октября правительство Афганистана, возглавляемое «Талибаном», обвинило Пакистан в нарушении воздушного пространства страны. В Пакистане заявили о гибели по меньшей мере 11 военнослужащих.