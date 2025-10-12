Главные анонсы 13–19 октября
Важные и интересные события предстоящей недели
13 октября, понедельник
В Баку начнется встреча правительственных делегаций Азербайджана, Ирана и России по вопросам сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической и таможенной сферах.
Планируется обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и «Хамасом».
14 октября, вторник
В Таджикистане начнутся учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2025».
В столице Франции откроется Парижский автосалон Paris Expo Porte de Versailles.
В Вашингтоне пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и президента Аргентины Хавьера Милея.
15 октября, среда
В Москве откроется международный форум «Российская энергетическая неделя».
В Брюсселе пройдет совещание глав минобороны стран НАТО и заседание контактной группы по Украине.
16 октября, четверг
В Кишиневе Конституционный суд Молдавии рассмотрит вопрос об утверждении результатов парламентских выборов.
В Кейптауне начнется министерская встреча рабочей группы G20 по климату и экологической устойчивости.
17 октября, пятница
В Гааге Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа.
В Вашингтоне пройдет встреча министров развития стран G7.
18 октября, суббота
В США состоится общенациональная акция протеста No Kings против политики президента Дональда Трампа.
В Тбилиси откроется Международная образовательная выставка.
19 октября, воскресенье
В Женеве начнется заседание Ассамблеи Межпарламентского союза с участием вице-спикера Совета федерации РФ Константина Косачева.
В Боливии пройдет второй тур президентских выборов.