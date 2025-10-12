Главные анонсы 13–19 октября

13 октября, понедельник

В Баку начнется встреча правительственных делегаций Азербайджана, Ирана и России по вопросам сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической и таможенной сферах.

Планируется обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и «Хамасом».

14 октября, вторник

В Таджикистане начнутся учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2025».

В столице Франции откроется Парижский автосалон Paris Expo Porte de Versailles.

В Вашингтоне пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и президента Аргентины Хавьера Милея.

15 октября, среда

В Москве откроется международный форум «Российская энергетическая неделя».

В Брюсселе пройдет совещание глав минобороны стран НАТО и заседание контактной группы по Украине.

16 октября, четверг

В Кишиневе Конституционный суд Молдавии рассмотрит вопрос об утверждении результатов парламентских выборов.

В Кейптауне начнется министерская встреча рабочей группы G20 по климату и экологической устойчивости.

17 октября, пятница

В Гааге Верховный суд Нидерландов вынесет решение по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа.

В Вашингтоне пройдет встреча министров развития стран G7.

18 октября, суббота

В США состоится общенациональная акция протеста No Kings против политики президента Дональда Трампа.

В Тбилиси откроется Международная образовательная выставка.

19 октября, воскресенье

В Женеве начнется заседание Ассамблеи Межпарламентского союза с участием вице-спикера Совета федерации РФ Константина Косачева.

В Боливии пройдет второй тур президентских выборов.