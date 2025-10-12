Президент Мадагаскара заявил о попытке госпереворота

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке незаконного и насильственного захвата власти. Текст заявления опубликовала администрация президента страны в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Столкнувшись с этой крайне серьезной ситуацией, президент Республики, гарант национального единства, самым решительным образом осуждает эту попытку дестабилизации…»,— написано в заявлении.

Протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября. Поводом стали регулярные отключения электроэнергии и воды. Протестующие также критиковали систему здравоохранения и уровень коррупции в стране. Затем участники митингов стали требовать отставки президента. В ООН сообщили о как минимум 22 погибших и 100 пострадавших в ходе акций.

29 сентября Андри Радзуэлина распустил правительство страны, однако протесты продолжились. Вчера издание Jeune Afrique сообщило, что президент покинул столицу страны.

