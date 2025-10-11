MTV прекратит вещание в некоторых странах Европы из-за сокращения аудитории

Телеканалы MTV прекратят вещание в Великобритании, Германии, Польше и других странах Европы к концу года. Об этом сообщили Broadband TV News операторы телеканалов.

Вещание MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратится в Британии 31 декабря. Работу продолжит только MTV HD, который в основном транслирует реалити-шоу. Решение связано с сокращением аудитории музыкальных каналов, так как все больше зрителей предпочитают YouTube и TikTok для просмотра клипов.

В нескольких странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польше и Венгрии, в конце года закроются MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network. Решение также касается Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Вещание прекратят, в частности, местные версии MTV 80s, MTV 00s и других тематических каналов.

Кроме того, каналы MTV закроются в Германии и Австрии. В ФРГ один оператор уже сообщил клиентам о прекращении вещания MTV Live HD в конце года.

MTV был запущен в США в 1981 году. В Европе вещание началось в 1987 году, в Великобритании в 1997-м появился канал MTV UK.