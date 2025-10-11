Талибы заявили, что прекратили военную операцию против Пакистана

Армия Афганистана завершила военную операцию против Пакистана, сообщили в Минобороны страны. Там заявили, что боестолкновения на границе начались якобы в ответ на нарушения воздушного пространства со стороны пакистанской армии, а также на авиаудары по афганской территории.

«Если противоположная сторона вновь нарушит воздушное пространство Афганистана, наши вооруженные силы готовы защитить границы страны и дадут решительный ответ»,— написала пресс-служба Минобороны Афганистана в соцсети X.

Афганский телеканал Tolo News сообщал, что бои прошли в семи приграничных провинциях. Под удар ВВС Афганистана попал второй по величине город Пакистана Лахор. Погибли не менее 12 пакистанских военных, утверждает телеканал. Пакистанские СМИ сообщали, что в ходе боев погибли десятки боевиков «Талибана». Ожесточенные бои начались еще прошлой ночью, сегодня вечером СМИ сообщили об эскалации военных действий.