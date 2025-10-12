Иран заморозил сотрудничество с МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом господин Аракчи подчеркнул, что отношения Ирана с агентством не были полностью разорваны.

«Наше взаимодействие с агентством осуществляется только в рамках закона иранского парламента и через Высший совет национальной безопасности»,— сказал министр воскресенье в интервью государственному телевидению Ирана. Он отметил, что Каирское соглашение, которое стороны заключили 9 сентября и которое предусматривало полный допуск инспекций МАГАТЭ, было временно отложено.

Также он сказал, что власти Ирана больше не видят оснований для переговоров по атому со странами «евротройки» — Францией, Великобританией и ФРГ.

Высший совет национальной безопасности Ирана высказывался за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ в сентябре. Решение, по заявлениям Тегерана, связано с решением Совбеза ООН восстановить санкции против Ирана.

