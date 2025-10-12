Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд арестовал главу района Краснодарского края Сергея Леся

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся до 29 октября. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

«Обвиняемый… в период с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной»,— сообщили в пресс-службе.

11 октября Сергея Леся задержали по подозрению в хищении государственных участков. «Ъ-Кубань» писал, что иск к главе Крымского района подала межрайонная прокуратура. Истцами выступают Минфин, ФССП и Федеральное казначейство. Ответчиками по этому делу также проходят Екатерина Лесь, Татьяна Лесь, Евгений Лесь, а также семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко.

