МВД пообещало помочь 800 россиянам, которых депортируют из Латвии

Российские власти разработали меры поддержки для более 800 россиян, которых обязали уехать из Латвии. На родине им помогут обустроиться и адаптироваться, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Госпожа Волк также заявила, что МВД намерено оказать максимальное содействие депортированным россиянам. Она сообщила, что с 2006 года в России действует программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые живут за рубежом. Участники программы могут получить финансовую поддержку, компенсацию расходов на переезд, а также на помощь в оформлении документов.

Накануне Politico сообщило, что власти Латвии предписали 841 россиянину покинуть территорию страны. Эти люди не выполнили новые иммиграционные требования для сохранения ВНЖ: не стали оформлять статус постоянного резидента ЕС, сдавать экзамен на знание латышского языка и проходить проверку безопасности. Людей просят уехать до 13 октября, либо власти прибегнут к депортации.

