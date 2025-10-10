В Новороссийске пройдут учения ВМБ с практическими стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск сегодня, 10 октября, с 11:00 до 13:00 пройдут плановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в пресс-службе города-героя.

В ходе тренировки военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках учений запланировано выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На период проведения стрельб будут введены ограничения на использование акватории. Запрещено движение всех маломерных судов и плавсредств, включая те, что не подлежат государственной регистрации, а также прогулочные и спортивные суда, надувные лодки, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Кроме того, полностью запретят любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Екатерина Голубева