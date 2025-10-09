«Азимут» проверят на соблюдение требований безопасности полетов

Ространснадзор намерен провести внеплановые проверки 51 региональной авиакомпании, включая базирующийся в Ростове-на-Дону и Краснодаре «Азимут». Соответствующий проект правительственного поручения оказался в распоряжении «Известий». Цель кампании — оценка соблюдения авиаперевозчиками требований безопасности полетов и правил технического обслуживания воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверки запланированы на период с 1 декабря 2025 по 1 декабря 2026 года. В перечень компаний, попавших под контроль, помимо «Азимута», вошли «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Ангара», «АэроБратск», «КрасАвиа», «РусЛайн», «Северсталь» и другие. Инспекторы оценят подготовку летного и технического персонала, состояние авиатехники и соблюдение норм воздушного законодательства.

Как указано в письме заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Фонарева в адрес замминистра транспорта Владимира Потешкина, решение о проверках связано с ростом числа авиационных происшествий и риском повторения катастроф, подобных крушению Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля в Амурской области, где погибли 49 человек.

По данным ведомства, в 2024 году количество авиационных происшествий в России увеличилось с восьми до семнадцати, число погибших — с 12 до 37 человек. С начала 2025 года зарегистрировано уже четыре серьезных инцидента, в том числе две катастрофы, унесшие жизни 53 человек. В пояснительной записке к проекту отмечается, что рост аварийности связан с нарушениями воздушного законодательства и снижением качества контроля в авиакомпаниях.

Авиакомпания «Азимут» базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Ее парк насчитывает 20 самолетов Superjet 100, а пассажиропоток в 2024 году составил 2,46 млн человек, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала «Азимуту» предупреждение за установление различного размера сбора за возврат и обмен авиабилетов. ФАС обязала компанию рассчитать единый тариф, не зависящий от момента вылета.

Вячеслав Рыжков