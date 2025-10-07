На «Роза Хутор» появились первые в Сочи сертифицированные pet-friendly отели

Гостиницы курорта прошли сертификацию «Роскачество-Туризм» по стандарту «Путешествие с питомцами».

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Обладателями сертификатов стали отели, расположенные в Горной Олимпийской деревне: Riders Lodge 2*, Философия гор А 2* и Отель 28 2*. При их оценке специалисты учитывали ряд критериев: выделение части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, проведение гипоаллергенной уборки, наличие необходимых принадлежностей — миски, лежанки и т.п., обучение персонала навыкам обращения с животными и действиям в экстренных ситуациях, соблюдение санитарных норм, а также информирование гостей о правилах проживания с четвероногими друзьями. Как отметили в «Роскачество-Туризм» сертификат соответствия стандарту «Путешествия с питомцами» подтверждает то, что гостиница действительно адаптирована под потребности гостей с домашними животными, речь идёт не только об удобствах, но и о безопасности, информационной открытости, внимательном подходе к каждому гостю.

— Курорт старается обеспечить доступную среду и условия для максимально комфортного отдыха всех наших гостей. Запрос на путешествия с питомцами постоянно растет и соответствующие услуги позволяют существенно расширить круг отдыхающих в горах Сочи. Наши отели продолжают сотрудничество с сетью зоомагазинов «Четыре лапы» и при заезде с домашними любимцами гости получают специальные наборы, где есть все необходимое: от миски и пледа до пакетика для уборки на прогулке,— сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».

Создание дружественной для отдыха с домашними животными среды на курорте началось в 2023 году. Возможности остановиться с питомцами сегодня предоставляют Рэдиссон Роза Хутор 5*, Эрбелия от Васта 4*, Парк Инн 4*, Вальсет Спорт 3*, Скайпарк отель 3*, Скайпарк Виллы 3*, Шале 28 2*, комплекс Роза шале. Получение сертификата «Роскачество-Туризм» по стандарту «Путешествия с питомцами» гостиницами, расположенными на «Роза Хутор», стало важным шагом в развитии практики ответственного туризма в регионе.

