Главные новости за 6 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сотрудники полиции задержали трех петербуржцев, организовавших в городе подпольные майнинговые фермы. Злоумышленники заключили договор с энергосбытовой компанией для присоединения к электросетям коммерческого объекта, на нем установили оборудование для учета потребляемой энергии.

Первый электропоезд ЭП2ДМ в шестивагонном исполнении прибыл на Финляндский вокзал 6 октября из Сестрорецка. На тактовом маршруте он заменил 3,5 пары поездов ЭТ2М.

Петроградский районный суд отправил под стражу до 30 ноября руководителя Музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте Евгения Григорькина, которого заподозрили в получении взятки. Следствие полагает, что он предложил знакомому бизнесмену передать ему взятку в размере 15 млн рублей за оказание помощи в получении ведомственного земельного участка в аренду на пять лет.

Сотрудники правопорядка пришли с обысками 6 октября к главному врачу Николаевской больницы Дмитрию Решетнику. Главврач на текущий момент проходит в качестве свидетеля по делу компании «Ориент», которая подозревается в мошенничестве, связанном с подготовкой фиктивных документов для участия в тендерах Николаевской больницы.

Чтобы уличные музыканты не мешали учебному процессу в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, на двух точках Думской улицы запретят выступать артистам. Запрет на выступление уличных музыкантов коснется двух адресов: напротив Думской ул., д. 1-3, литера А; Думская ул., д. 4 со стороны ул. Ломоносова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Евгения Варова на должность главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Губернатор распорядился вручить чиновнику служебное удостоверение.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора отказало антикафе «Бар Капибар» в выдаче лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях. В ходе выездной проверки инспекторы нашли ряд нарушений.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего генерального директора научно-производственного комплекса «Пеленгатор» Валерия Дрогалина за хищение более 195 млн рублей при проведении научно-исследовательских работ по гособоронзаказу. Причиненный государству ущерб взыщут с осужденного.

На должность генерального директора ООО «Свеза-Лес» назначен Дмитрий Колчин. Временно исполнявший обязанности руководителя предприятия Святослав Сарсон продолжит работу в должности гендиректора плитного дивизиона.