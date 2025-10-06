Россельхознадзор отказал «Бару Капибар» в выдаче лицензии на использование животных

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора отказало антикафе «Бар Капибар» в выдаче лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях, сообщает пресс-служба ведомства 6 октября.

Фото: Пресс-служба управления Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Животные в антикафе «Бар Капибар», деятельность которого приостановил Россельхознадзор

В ходе выездной проверки инспекторы нашли ряд нарушений. Сотрудники антикафе нарушали порядка хранения кормов, у которых не было ветеринарных сопроводительных документов и сертификатов. Санитарно-карантинная зона не сооответствовала установленным требованиям.

В «Баре Капибар» также отсутствовали необходимые условия условия для благополучия животных. Не было бассейнов для капибар и полуводных нутрий, а также укрытий для отдыха. Контакты представителей фауны с посетителями антикафе признали нарушением законодательства.

Антикафе не зарегистрировано в системе ФГИС ВетИС: «Цербер», происхождение животных осталось загадкой для специалистов, у них нет ветеринарных документов.

В итоге ведомство возбудило административное дело и вынесло преписание о приостановке деятельности «Бара Капибар» до устранения выявленных нарушений.

Андрей Маркелов