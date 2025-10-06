Уличным музыкантам запретят выступать на двух участках Думской улицы

Чтобы уличные музыканты не мешали учебному процессу в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, на двух точках Думской улицы запретят выступать артистам. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга подготовила проект распоряжения.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь («Единая Россия») в личном Telegram-канале уточнил, о каких адресах идет речь. Запрет на выступление уличных музыкантов коснется двух точек: напротив Думской ул., д. 1-3, литера А; Думская ул., д. 4 со стороны ул. Ломоносова.

«Рад, что вместе со школой и родителями учеников мы смогли оперативно решить проблему обучения в старейшей в городе музыкальной школе и отстояли право детей на качественное образование»,— отметил парламентарий.

Татьяна Титаева