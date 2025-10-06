Главу Музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте арестовали по делу о взятке

Петроградский районный суд отправил под стражу до 30 ноября руководителя Музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте Евгения Григорькина, которого заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в апреле 2024 года Григорькин в ходе личной встречи предложил знакомому бизнесмену передать ему взятку в размере 15 млн рублей за оказание помощи в получении ведомственного земельного участка в аренду на пять лет.

В июне предприниматель через посредника по имени Роман Селезнев передал Григорькину 3 млн рублей. Затем в течение лета последовали переводы по 100, 150, 200 тыс. рублей. В итоге участок, на котором расположен причал, был оформлен в аренду. Однако по деньгам случилась недостача. Григорькин потребовал от бизнесмена 11 млн 550 тыс. рублей. Последний после этого обратился в ФСБ.

Встреча между главой Музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте и новоиспеченным арендатором причала состоялась 1 октября 2025 года. Все участники схемы были задержаны силовиками на следующий день. Вину фигуранты не признают, подчеркивая, что не имеют никакого отношения к процессу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Калининский районный суд Петербурга приговорил бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина к четырем годам в колонии строгого режима и штрафу в 6,6 млн рублей за взятки.

Андрей Маркелов