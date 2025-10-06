ООО «Свеза-Лес» возглавил Дмитрий Колчин

На должность генерального директора ООО «Свеза-Лес» назначен Дмитрий Колчин. Временно исполнявший обязанности руководителя предприятия Святослав Сарсон продолжит работу в должности гендиректора плитного дивизиона, сообщили в пресс-службе компании.

Под управлением господина Колчина будет группа компаний «Свеза»: плитный и ресурсный (фанерные комбинаты «Свезы» и собственная лесозаготовка), целлюлозно-бумажный (КБК «Кама»), а также дивизионы упаковочных и специальных бумаг («ММПОФ» и «Невские грани»). Новый гендиректор продолжит внедрение долгосрочной стратегии развития организации с фокусом на повышение операционной эффективности, клиентоцентричности, человекоцентричности, устойчивого развития и диверсификации бизнеса.

«Впереди масштабные задачи по укреплению позиций компании на рынке. Уверен, что вместе с нашей командой мы сможем обеспечить устойчивое развитие бизнеса и создать фундамент для его долгосрочного роста»,— заявил Дмитрий Колчин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новым гендиректором компании «Метрострой-СПб» стала Сабина Цыганова.

Татьяна Титаева