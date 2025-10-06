Первая электричка ЭП2ДМ прибыла на Финляндский вокзал из Сестрорецка

Первый электропоезд ЭП2ДМ в шестивагонном исполнении прибыл на Финляндский вокзал 6 октября из Сестрорецка, сообщает «Деловой Петербург». На тактовом маршруте он заменил 3,5 пары поездов ЭТ2М.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Октябрьской железной дороги Фото: Пресс-служба Октябрьской железной дороги

По словам гендиректора АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Кирилла Корнилина, организация к лету надеется пополнить составность новой электрички до восьми вагонов, которая сможет вместить до 800 пассажиров.

Тариф на поездку в ЭП2ДМ оставили прежним. Электропоезд оснащен современными кондиционерами, обновленной системой оповещения, а также разъемами для зарядки телефонов формата Type-C и USB.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект, позволяющий ввести фиксированный тариф на проезд в электричках в границах города.

Андрей Маркелов