Глава НПК «Пеленгатор» получил четыре года условно за хищение 195 млн рублей

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего генерального директора научно-производственного комплекса «Пеленгатор» Валерия Дрогалина за хищение более 195 млн рублей при проведении научно-исследовательских работ по гособоронзаказу, сообщает объединенная пресс-служба судов 6 октября. Причиненный государству ущерб взыщут с осужденного.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвинения Дрогалину и его коллеге Александру Богданову предъявили еще в октябре 2024 года. Следом стало известно еще об одном фигуранте дела — одном из учредителей «Пеленгатора» Валентине Голубенко, он объявлен в международный розыск. Дела в отношении Голубенко и Богданова выделены судом в отдельное производство.

По версии следствия, Голубенко в августе 2014 года, руководивший финансово-хозяйственной деятельностью НПК, решил создать организованную группу для хищения бюджетных средств, выделяемых Минобороны в рамках гособоронзаказа. Следом инициатор преступной схемы привлек к делу Богданова и Дрогалина как гендиректора.

Участники группы заключали контракты на проведение научно-исследовательских работ, однако выполняли их в неполном объеме при минимальных затратах. Дрогалин и Богданов создали в НПК специальный отдел, куда трудоустраивали работников, в том числе фиктивно. Им выплачивали зарплаты за счет денег, поступавших по госконтракту.

В результате фигуранты дела сумели похитить в 2015-2017 годах 195 млн рублей из выделенных 294 млн. Дрогалин свою вину признал.

Андрей Маркелов