В Новороссийске началось восстановление леса в заказнике «Абраусский»

1 октября в заказнике «Абраусский» прошло выездное совещание, посвященное восстановлению лесного массива, пострадавшего от пожара в 2024 году. Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель главы муниципального образования город Новороссийск катерина Степаненко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По данным специалистов, на месте уже заметны естественные процессы восстановления экосистемы — появляются хвойные породы, дуб пушистый, фисташка туполистная и другие растения. Для ускорения восстановления выбран участок для дополнительных посадок.

Ранее здесь уже высадили 50 саженцев можжевельника. В ближайшие месяцы закупят еще 80 саженцев аборигенных видов, которые планируется высадить в ноябре–декабре — в период, наиболее благоприятный для приживаемости деревьев.

Восстановление лесного массива станет частью комплексной программы по сохранению природных территорий региона и, как отмечают участники совещания, важным вкладом в экологическое благополучие Новороссийска.

Екатерина Голубева