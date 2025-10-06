Новороссийская ВМБ проведет учения с артиллерийскими стрельбами в порту

Завтра, 7 октября, в акватории морского порта Новороссийск пройдут плановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Тренировки запланированы на период с 10:00 до 13:00. Об этом сообщил в пресс-службе Новороссийска.

В ходе учений военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, в том числе с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

На время проведения стрельб будут введены ограничения на движение всех маломерных судов и плавсредств, а также будет запрещено использование прогулочных и спортивных судов, гидроциклов, виндсерфов, сапбордов и их аналогов, а также проведение водолазных и подводных работ в акватории и с берега.

Екатерина Голубева