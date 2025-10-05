Главные новости за неделю 29 сентября–5 октября. Ростов-на-Дону и область

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Срок содержания под стражей Виталию Кушнареву продлили на три месяца — до 3 января 2026 включительно.

Бывший мэр Таганрога Андрей стал новым заместителем губернатора Ростовской области по вопросам образования, культуры и объектам культурного наследия.

Председателем городской думы Ростова-на-Дону стала Лидия Новосельцева.

В Ростове-на-Дону задержан и помещен под стражу исполняющей обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества, подозреваемый в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с чиновником задержана и его знакомая, подозреваемая в передаче этой взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области стал Алексей Копытов. Ранее Алексей Копытов был замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

В ближайшее время в Ростовской области начнутся тестовые рейсы прибывшего в регион «Метеора». В будущем навигационном сезоне судно выйдет на свой регулярный маршрут Ростов — Романовская — Ростов — Таганрог.

Заместитель главы Батайска Карина Деркач стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В администрации города проходят обыски.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по кадровым и правовым вопросам Александр Новицкий освобожден от занимаемой должности. В должность замглавы господин Новицкий вступил июне 2019 года. С 2015 года он руководил администрацией Ленинского района Ростова-на-Дону. До этого работал в городской администрации и различных коммерческих организациях.

Три хутора в Ростовской области остались без электричества после ночной атаки украинских беспилотников, которую силы ПВО отразили в пяти районах региона. Из-за атаки беспилотников в Чертковском районе начался пожар.

В дельте Дона обнаружили 12 чужеродных видов рыб. Среди чужеродных видов: амурский чебачок, атерина, белый амур, серебряный карась, карп, линь, солнечный окунь, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь. Также присутствуют и 17 местных видов, включая бычков, тюльку, окуня, краснопёрку, сома, уклею и другие.