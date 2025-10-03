Александр Новицкий освобожден от должности замглавы администрации Ростова

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по кадровым и правовым вопросам Александр Новицкий освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В должность замглавы господин Новицкий вступил июне 2019 года. С 2015 года он руководил администрацией Ленинского района Ростова-на-Дону. До этого работал в городской администрации и различных коммерческих организациях.

Новицкий получил диплом Донского государственного технического университета в 2002 году по специальности «экономика и управление на предприятии». У него есть степень кандидата экономических наук.

Наталья Белоштейн