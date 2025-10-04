Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Атака дронов оставила без электричества три хутора в Ростовской области

Три хутора в Ростовской области остались без электричества после ночной атаки украинских беспилотников, которую силы ПВО отразили в пяти районах региона, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил губернатор, воздушное нападение было отражено в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Пострадавших среди населения нет.

Из-за повреждения линий электропередач обесточены хутора Терновской, Маньковский и Сидоровский.

В Чертковском районе обломки дронов вызвали возгорание травы. Огонь потушили на площади 600 кв. м. Аварийные службы проведут восстановительные работы днем.

Тат Гаспарян

