Атака дронов оставила без электричества три хутора в Ростовской области
Три хутора в Ростовской области остались без электричества после ночной атаки украинских беспилотников, которую силы ПВО отразили в пяти районах региона, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщил губернатор, воздушное нападение было отражено в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Пострадавших среди населения нет.
Из-за повреждения линий электропередач обесточены хутора Терновской, Маньковский и Сидоровский.
«Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский»,— написал Юрий Слюсарь.
В Чертковском районе обломки дронов вызвали возгорание травы. Огонь потушили на площади 600 кв. м. Аварийные службы проведут восстановительные работы днем.