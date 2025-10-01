Министерство цифрового развития и связи в Ростовской области возглавил Алексей Копытов

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области стал Алексей Копытов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее Алексей Копытов был замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). Ему 46 лет, родился в Ангарске Иркутской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности «инженер аудиовизуальной техники».

Мария Хоперская