Министерство цифрового развития и связи в Ростовской области возглавил Алексей Копытов
Министром цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области стал Алексей Копытов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Фото: mininnovation.sakha.gov.ru
Ранее Алексей Копытов был замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). Ему 46 лет, родился в Ангарске Иркутской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности «инженер аудиовизуальной техники».