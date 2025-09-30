В Ростове задержали руководителя Росимущества по подозрению во взяточничестве

В Ростове-на-Дону задержан и помещен под стражу исполняющей обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества, подозреваемый в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с чиновником задержана и его знакомая, подозреваемая в передаче этой взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, взятку в размере 13 млн руб. от гражданина через знакомую чиновник получил 25 сентября 2025 года.

«Взятка предназначалась за непредставление в суд обоснованных возражений на административное исковое заявление о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду и дальнейшее не обжалование решения суда»,— пояснили в ведомстве.

Коррупционную схему фигурантов пресекли оперативники УФСБ России по Ростовской области.

Оба подозреваемых заключены под стражу. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн