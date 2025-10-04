Атака беспилотников вызвала крупный пожар в Ростовской области

Ночью 4 октября в Ростовской области из-за атаки беспилотников в Чертковском районе начался пожар. Глава региона сообщил, что загорелась трава на площади 600 кв. м. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«От падения фрагментов БПЛА в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв.м. Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский», — написал Юрий Слюсарь.

Аварийные службы приступят к восстановлению электроснабжения в светлое время суток.

По словам Слюсаря, силы противовоздушной обороны уничтожили дроны в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Каменском районах, а также в Новошахтинске.

Тат Гаспарян