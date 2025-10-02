В Ростовской области запустят тестовые рейсы первого «Метеора 120Р»

В ближайшее время в Ростовской области начнутся тестовые рейсы прибывшего в регион «Метеора». В будущем навигационном сезоне судно выйти на свой регулярный маршрут Ростов — Романовская — Ростов — Таганрог. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Судно способно преодолевать до 600 км. без дозаправки, что открывает возможности для новых протяженных маршрутов»,— отметил губернатор.

Новый «Метеор» рассчитан на 120 мест, его скорость составляет около 65 км/ч. Салон судна с панорамным остеклением оборудован креслами авиационного типа, системой кондиционирования и мультимедийным оборудованием.

Глава региона отметил, что пассажирский флот региона заметно увеличился в последние годы. В Ростовской области по речным маршрутам курсируют два пассажирских судна «Валдай». Они перевезли уже 50 тыс. пассажиров по направлениям в Азов, Багаевскую и Семикаракорск.

Наталья Белоштейн