Ученые обнаружили в дельте Дона 12 чужеродных видов рыб

В дельте Дона обнаружили 12 чужеродных видов рыб. Об этом сообщили ученые Юго-Западного научного центра РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Среди чужеродных видов: амурский чебачок, атерина, белый амур, серебряный карась, карп, линь, солнечный окунь, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь. Также присутствуют и 17 местных видов, включая бычков, тюльку, окуня, краснопёрку, сома, уклею и другие.

На аборигенные виды приходится 47% улова, а на чужеродные — 29%. Однако по биомассе ситуация иная: инвазивные виды составляют 49% общей массы, тогда как у местных рыб этот показатель не превышает 21%.

Мария Хоперская