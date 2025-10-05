Ученые обнаружили в дельте Дона 12 чужеродных видов рыб
В дельте Дона обнаружили 12 чужеродных видов рыб. Об этом сообщили ученые Юго-Западного научного центра РАН.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Среди чужеродных видов: амурский чебачок, атерина, белый амур, серебряный карась, карп, линь, солнечный окунь, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь. Также присутствуют и 17 местных видов, включая бычков, тюльку, окуня, краснопёрку, сома, уклею и другие.
На аборигенные виды приходится 47% улова, а на чужеродные — 29%. Однако по биомассе ситуация иная: инвазивные виды составляют 49% общей массы, тогда как у местных рыб этот показатель не превышает 21%.