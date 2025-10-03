Главные новости за 3 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотников.

Администрация Сочи объяснила, как строчка из песни рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, признан иноагентом) оказалась в заданиях школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку.

Президент России Владимир Путин осмотрел новый концертный центр «Сириус», расположенный на одноименной федеральной территории.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края отложила рассмотрение обращения судьи Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова (сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова) о прекращении полномочий. Первоначально слушание планировали провести 26 сентября, однако рассмотрение отложили

С начала проведения работ специалисты очистили более 1,3 тыс. км береговой линии на территории Республики Крым и Краснодарского края, включая повторную обработку территорий.

С осужденного за ДТП с летальным исходом бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского до сих пор не взыскали долги по делу о гибели 29-летнего велосипедиста Данила Юханова.

С 4 по 9 октября в Геленджике пройдет третий фестиваль актуального российского кино «Маяк». В программе — десять полнометражных фильмов, восемь короткометражных и несколько специальных показов.