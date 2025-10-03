На Кубани и в Крыму очистили 1,3 тысячи км береговой линии

С начала проведения работ специалисты очистили более 1,3 тыс. км береговой линии на территории Республики Крым и Краснодарского края, включая повторную обработку территорий. Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев провел заседание комиссии, координирующей ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалистами за время проведения работ собрано свыше 182,5 тыс. т загрязненного песка и грунта. Водолазы регулярно осматривают затонувшие фрагменты судов — утечек нефтепродуктов не обнаружено.

Сейчас завершаются работы по погружению и монтажу свай направляющих палов в месте установки коффердамов.

Алина Зорина