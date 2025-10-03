Владимир Путин осмотрел новый концертный центр в «Сириусе»

Президент России Владимир Путин осмотрел новый концертный центр «Сириус», расположенный на одноименной федеральной территории. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Центр уникален своей исполнительской площадкой с естественной акустикой высочайшего уровня, которой способствуют как архитектура, так и специально подобранные отделочные материалы. Два концертных зала — главный и камерный — рассчитаны в совокупности на 1,7 тыс. зрителей»,— сказано в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что Владимир Путин в концертном центре вручил государственные награды педагогам участников СВО.

Дмитрий Холодный