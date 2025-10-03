Мэрия Сочи объяснила появление строки иноагента Оксимирона в школьной олимпиаде

Администрация Сочи объяснила, как строчка из песни рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, признан иноагентом) оказалась в заданиях школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. Об этом пишет «Ъ».

В мэрии курорта пояснили, что это стандартная практика: рэп рассматривается как современная форма словесного искусства, а задания подготовлены на основе официальных сборников лингвистических задач, которые многократно использовались и прошли проверку.

В тексте олимпиады имя музыканта не фигурирует: участникам необходимо было заполнить пропуски в строчке из дисса «одного известного рэпера», которая напоминает текст песни «Я Хейтер». Власти подчеркнули, что популяризация исполнителя при составлении заданий не преследовалась.

Также в мэрии сообщили о планах дополнительно анализировать задания, включенные в школьную олимпиаду, чтобы учитывать все спорные моменты.

Нурий Бзасежев