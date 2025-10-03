В Геленджике стартует третий фестиваль актуального российского кино «Маяк»

С 4 по 9 октября в Геленджике пройдет третий фестиваль актуального российского кино «Маяк». В программе — десять полнометражных фильмов, восемь короткометражных и несколько специальных показов, говорится на сайте форума.

Фестиваль, учрежденный в 2023 году фондом «Кинопрайм» Романа Абрамовича, за короткую историю зарекомендовал себя как одна из перспективных площадок для отечественного авторского кино. По словам программного директора Стаса Тыркина, в текущем году было подано 652 заявки на полнометражные фильмы и более 590 на короткометражные. В конкурсную программу вошли как дебюты, так и работы признанных режиссеров.

В полнометражном конкурсе представлены, среди прочих, «Здесь был Юра» Сергея Малкина о музыкантах, вынужденных заботиться о родственнике, «Мой сын» Вячеслава Клевцова и «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной, исследующие непростые семейные отношения. В центре «Огненного мальчика» Надежды Михалковой — трагедия матери и сына, «Фейерверки днем» Нины Воловой — история дочерей разорившегося отца, а «Хорошая жизнь» Татьяны Рахмановой — конфликт молодой супружеской пары.

Фильм Софьи Райзман «Картины дружеских связей» отражает тему «выбранной семьи», а анимационная лента Константина Бронзита «На выброс» продолжает этот мотив. Якутский режиссер Дмитрий Давыдов возвращается к мотиву «вечной зимы» в драме «Призрачные земли», а дебютантка Аполлинария Дегтярева представляет хоррор «Присутствие» о домашнем насилии.

Жюри полнометражного конкурса возглавит режиссер Бакур Бакурадзе. В состав вошли кинооператор Эдуард Гимпель, актрисы и режиссеры Евгения Громова и Наталья Кудряшова, продюсер Сергей Мелькумов.

Конкурс короткометражного кино во второй раз курирует кинокритик Андрей Щиголев. В программу вошли, среди прочих, фильмы «Беги, река!», «Галлюцинат», «Игра в прятки», «Не открывай глаза», «Складки», «Тем летом я поступил», «Колыбель» и «Животные». Жюри конкурса — продюсер Сергей Корнихин, режиссер и сценарист Анна Кузнецова и кинооператор Екатерина Смолина.

Впервые на фестивале будет показан сериал с тем же названием — «Маяк», снятый режиссером Илей Малаховой. Также состоится российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» и спецпоказы советской классики, включая «Летят журавли» Михаила Калатозова.

Нурий Бзасежев