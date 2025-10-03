С экс-судьи Захарчевского не могут взыскать долги по делу о гибели Данила Юханова

С осужденного за ДТП с летальным исходом бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского до сих пор не взыскали долги по делу о гибели 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат семьи погибшего Алексей Иванов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы обратились с жалобой на бездействие пристава-исполнителя, однако ответ пока не получили. Причина неисполнения судебного акта неизвестна»,— рассказал господин Иванов.

Весной 2020 года осужденный Захарчевский сбил 29-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пострадавший умер в больнице. Водителя задержали неподалеку от места аварии, но уголовное дело было возбуждено лишь спустя несколько лет — до лишения судейской неприкосновенности. Накануне заседания по этому вопросу Юрий Захарчевский ушел в отставку. В 2024 году суд в Ростове признал его виновным и приговорил к шести годам колонии-поселения, при том что прокуратура настаивала на десяти.

Позже осужденный заключил контракт с Минобороны и уехал в зону специальной военной операции, после чего перестал выходить на связь. Верховный суд снизил компенсацию семье Данила Юханова с почти 8 млн до 2 млн руб., однако, по словам родственников погибшего, взысканий с осужденного не производилось.

Исполнительное производство приостановлено в связи с невозможностью установить местонахождение должника. По информации ФССП, за Юрием Захарчевским числится значительная задолженность, а сам он, предположительно, находится в одном из населенных пунктов Новороссии.

Вячеслав Рыжков