Над Крымом и Черным морем сбили 12 БПЛА

Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 мск. Над Черным морем ликвидировали девять беспилотников, над Республикой Крым — три. Всего над регионами России сбили 20 БПЛА.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске была запущена сирена. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 0:20 мск. Глава города Андрей Кравченко сообщил в соцсетях, что военные отражают атаку украинских беспилотников.

Алина Зорина