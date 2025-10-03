Александр Москаленко: «Ценность медалей — в импульсе, которые они дают детям»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Спикеры встречи Александр Москаленко (слева) и Станислав Кулинченко (справа)

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 2 октября провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикерами встречи стали олимпийские чемпионы XXVII летних игр в Сиднее Александр Москаленко и Станислав Кулинченко. Спортсмены поделились с резидентами и гостями клуба не только хронологией достижений, но и теми обстоятельствами, которые закаляли их характер.

Александр Москаленко, уроженец станицы Переясловской Краснодарского края, начинал свой спортивный путь с футбола и борьбы. Однако судьба распорядилась иначе: уже в 11 лет он попал в сборную по прыжкам на батуте — дисциплине, которая впоследствии принесла ему славу.

«Маленький мальчик из станицы увидел мир благодаря спорту»,— поделился с улыбкой Александр.

Гости с интересом слушали истории становления обоих чемпионов

Фото: Михаил Брайко

С 19 лет спортсмен начал выигрывать чемпионаты СССР, Европы и Кубки мира. К концу 1980-х годов господин Москаленко стал практически непобедимым на международной арене. В 1999 году его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя наибольшего количества золотых медалей чемпионатов мира.

Станислав Кулинченко родился в 1971 году в Красногвардейском Самаркандской области Узбекской ССР, но детство и юность провел в Краснодаре, где впервые взял в руки мяч и начал заниматься гандболом. Позже его спортивная география охватила Россию, Германию, Хорватию, Словению, Японию и Австрию.

За годы профессиональной карьеры господин Кулинченко собрал коллекцию титулов — от чемпиона мира и Европы до олимпийского золота Сиднея-2000. Выступал за ведущие российские и зарубежные клубы — СКИФ, «Загреб», «Магдебург» и японский Honda Suzuka.

«Огромное счастье — находиться в команде, которая десятилетие доминировала»,— заявил спортсмен.

Две золотые и одна серебряная медаль олимпийцев

Фото: Михаил Брайко

В 2000 году он стал олимпийским чемпионом в составе российской сборной, а позднее возглавлял женский гандбольный клуб «Кубань». Сейчас Станислав Кулинченко занимает должность директора спортивной школы олимпийского резерва №9 в Краснодаре.

Оба олимпийских чемпиона подчеркнули, что их успех был бы невозможен без наставников и поддержки близких. По их словам, именно тренеры сумели превратить их слабые стороны в сильные, научили работать над собой и не сдаваться в критических ситуациях.

Отдельно Александр Москаленко рассказал историю о том, как в 1992 году возникли серьезные финансовые трудности с поездкой на мировое первенство в Сидней. В тот момент на помощь пришел родной колхоз «Знамя Ленина», который оплатил путь спортсмену. Юный чемпион оправдал доверие, вернувшись с тремя золотыми медалями.

«Судьба дала тебе шанс, и если его не использовать, ты себе этого не простишь»,— сказал отец будущему олимпийцу, и эта фраза стала для него жизненным правилом.

Обсуждая развитие спорта в России, Станислав Кулинченко отметил, что в 1990-е годы конкуренция была настолько высокой, что на одно место в составе юношеской сборной претендовали по четыре человека. При этом, несмотря на жесткий отбор и сложную экономическую ситуацию в стране, коррупции в гандболе в те времена он не наблюдал — отбор проходил исключительно по спортивным критериям.

Александр Москаленко — первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте; Станислав Кулинченко — заслуженный мастер спорта России; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Полиди — сооснователь Клуба и онлайн-школы экономики, профессор; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Александр Москаленко, в свою очередь, затронул актуальную тему акклиматизации спортсменов на турнирах. По его наблюдениям, в современном спорте нередко можно услышать жалобы на то, что участники сборных якобы устают в пути и не успевают перестроиться под новый часовой пояс.

«А ведь еще в конце 1990-х врачи и ученые объясняли нам простое правило: организм проходит три фазы. Первая неделя — держишься на накопленном ресурсе, вторая — наступает спад, а третья — новый подъем»,— прокомментировал тенденцию чемпион. Понимание этих циклов позволяло правильно планировать подготовку к соревнованиям и выступать на пике формы в нужный момент.

В завершение встречи спортсмены поделились с резидентами клуба теми качествами, которые, по их мнению, необходимы будущим чемпионам. Для достижения побед Александр Москаленко считает ключевыми терпение и веру в себя, а Станислав Кулинченко — упорство и умение использовать удачный момент.

Но оба спортсмена сходятся в одном: значимость достижений заключается не столько в личной победе, сколько в том вдохновении и примере, которые они дают будущим поколениям.

«Ценность медалей — в импульсе, которые они дают детям»,— заключил Александр Москаленко.