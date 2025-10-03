В Севастополе число гостиниц при винодельнях увеличат в 11 раз

В Севастополе планируют в 11 раз увеличить количество гостиниц и других средств размещения при винодельнях, реализующих программы энотуризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас гостиницы действуют только при двух хозяйствах проекта «Терруар Севастополь» — агротуристическом комплексе Api Balaklava и глэмпинге Le K2. В ближайшей перспективе средства размещения появятся еще у трех участников проекта — «Чоргун», «Репин О. В.» и «Винодельческое хозяйство Акчурина». Кроме того, в 17 винодельнях запланировано строительство гостиниц.

По данным аналитиков, на август 2025 года средствами размещения оборудованы 24 винодельни, что составляет 18% рынка, общий номерной фонд — 373 номера. Большая часть гостиниц при винодельнях в России сосредоточена в южных регионах: 55% — в Краснодарском крае, 33% — в Крыму и Севастополе, 8% — в Ростовской и 4% — в Волгоградской областях.

Развитие энотуризма власти Севастополя называют приоритетом. Проект «Терруар Севастополь» действует с 2018 года и направлен на создание независимых винодельческих хозяйств, расширение площади виноградников и подготовку кадров для отрасли. Среди его участников — Инкерманский завод марочных вин, агрофирма «Золотая Балка», а также небольшие авторские винодельни, такие как Domaine Lipko и «Винодельня Бельбек».

Анна Гречко