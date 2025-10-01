1 октября на курорте «Архыз» стартует продажа ски-пассов сезона 25/26

Сегодня, 01.10.2025, начинается старт продажи ски-пассов сезона 2025/2026.

У всех любителей горных лыж, сноуборда и курорта «Архыз» есть реальный шанс забрать сезон по цене прошлого года и выиграть больше.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Как это сделать?

Стоимость сезонного ски-пасса: 50 000 руб. взрослый / 35 000 руб. детский — и это базовая цена, как и в сезоне 2024/2025 гг.

Но курорт «Архыз» анонсирует особые правила игры: первые 200 сезонников превращаются в фаст-трек — приоритетный проход на всех канатных дорогах курорта (безлимитный).

Обычная цена такой услуги — 100 000 руб., но именно 1 октября он у комбинации с сезонником будет стоить 50 000 руб.

Кроме того, до 31 октября 2025 года действует повышенный кешбэк — 10% вернется баллами Программы лояльности, поэтому с учетом бонусов этот фаст-трек обойдется всего в 45 000 руб.

Однако необходимо спешить с покупкой, потому что количество ски-пассов и время ограничены.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Курорт «Архыз» ГК Мантера — один из популярных всесезонных горных курортов в России. Общая площадь ОЭЗ «Архыз» составляет 19,5 тыс. га. Перепад высот над уровнем моря составляет от 1650 до 3030 м. Курорт «Архыз» ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 44 км экотроп, девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей .

https://resort-arkhyz.ru/

https://t.me/resortarkhyz

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

