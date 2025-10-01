1 октября на курорте «Архыз» стартует продажа ски-пассов сезона 25/26
Сегодня, 01.10.2025, начинается старт продажи ски-пассов сезона 2025/2026.
У всех любителей горных лыж, сноуборда и курорта «Архыз» есть реальный шанс забрать сезон по цене прошлого года и выиграть больше.
Как это сделать?
Стоимость сезонного ски-пасса: 50 000 руб. взрослый / 35 000 руб. детский — и это базовая цена, как и в сезоне 2024/2025 гг.
Но курорт «Архыз» анонсирует особые правила игры: первые 200 сезонников превращаются в фаст-трек — приоритетный проход на всех канатных дорогах курорта (безлимитный).
Обычная цена такой услуги — 100 000 руб., но именно 1 октября он у комбинации с сезонником будет стоить 50 000 руб.
Кроме того, до 31 октября 2025 года действует повышенный кешбэк — 10% вернется баллами Программы лояльности, поэтому с учетом бонусов этот фаст-трек обойдется всего в 45 000 руб.
Однако необходимо спешить с покупкой, потому что количество ски-пассов и время ограничены.
