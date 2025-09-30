Что ждет россиян в октябре

В октябре в России начнет действовать ряд новых законов: появятся кредитные каникулы для МСП и самозанятых, нулевая ставка НДС для некоторых товаров и услуг, новые правила для платежных агентов. Обзор основных законодательных изменений с комментариями профильных авторов — в подборке “Ъ”.

Кредиты и вклады

НДС

Маркировка

Импорт

Мошенники

Финансовый рынок

С 1 октября самозанятые, представители малого и среднего бизнеса смогут брать кредитные каникулы. Их максимальный срок может составлять полгода. На момент подачи заявления у заемщика не должно быть просрочек по платежам в течение 30 последних дней. Отсрочка предоставляется только на займы, полученные после 1 марта 2024 года. Получить льготу можно на кредиты, сумма которых не превышает:

— 10 млн руб. — для самозанятых;

— 60 млн руб. — для микропредприятий;

— 400 млн руб. — для малых предприятий;

— 1 млрд руб. — для средних предприятий.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Ольга Базутова:

Для получения кредитных каникул достаточно подать заявление в банк. Он обязан рассмотреть его в течение 15 рабочих дней. Если в течение 30 календарных дней ответ от банка не поступит, каникулы считаются одобренными автоматически. Стоит отметить, что на время кредитных каникул проценты по кредиту продолжают начисляться. Для самозанятых, микро- и малого бизнеса они будут добавляться к сумме основного долга, а средний бизнес должен будет уплачивать их ежемесячно.

Между тем кредитные каникулы не распространяются на займы от микрофинансовых организаций. Также нельзя воспользоваться поддержкой, если организация находится в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации. Такой инструмент позволит бизнесу пережить временные финансовые трудности без ущерба для кредитной истории и избежать накопления штрафов.

Как правительственная комиссия обсуждала развитие малого бизнеса — в материале “Ъ” «МСП выходит в плюс».

С 22 октября микрофинансовые организации, которые полностью принадлежат субъектам РФ, смогут выдавать ипотеки. Центробанк может устанавливать дополнительные требования для подобных организаций.

Руководитель группы отдела финансов “Ъ” Ксения Дементьева:

МФО смогут выдавать ипотеку исключительно в рамках реализации государственных программ субъекта. Данная мера направлена на расширение доступа граждан к ипотеке в рамках госпрограмм в регионах через создание регионом новых микрокредитных компаний (МКК). При этом потребность в создании таких компаний, вероятно, возникнет только в регионах с низким уровнем обеспечения финансовыми услугами.

В большинстве регионов льготные программы успешно реализуются через банки. Для микрофинансового рынка изменений не произойдет. Рыночным МФО путь к ипотеке по-прежнему будет закрыт, новые специализированные МКК конкуренции существующим игрокам не составят, так как их деятельность по закону будет ограничена единственным видом ссуд.

Зачем микрофинансовые компании выходят на банковский рынок — в материале “Ъ” «Займы уходят в банки».

С 30 октября страхование вкладов по долгосрочным безотзывным сертификатам увеличится с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Таким образом станет возможным застраховать до 4,2 млн руб. По обычным депозитам можно будет застраховать до 1,4 млн руб. и 2,8 млн руб. по долгосрочным безотзывным сертификатам.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Елена Ванюшина:

В отличие от обычных банковских вкладов снять безотзывный вклад до завершения срока нельзя, даже с потерей части процентов. При этом есть возможность до окончания срока переуступить вклад другому лицу. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по данным вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам.

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников о сборе средств и защите сбережений — в интервью “Ъ”.

С 1 октября ряд операций освобождается от НДС. Например, плата не будет взиматься за ввоз и реализацию некоторых медицинских товаров, двигателей и комплектующих для гражданских беспилотников массой от 0,15 кг до 0,30 кг, услуги администраторов софинансирования. От НДС также освобождается продажа гражданских БПЛА массой от 0,15 кг до 0,30 кг, произведенных на территории ЕАЭС.

Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:

Снижение ставки НДС на те или иные товары должно в первую очередь способствовать снижению конечной цены продукции, стимулировать производство и спрос. Часть медицинских товаров освобождается от НДС с 2015 года.

Последние поправки дополняют этот перечень имплантатами для экзопротезирования, электродиагностическими аппаратами, пластмассовыми трубками и шлангами. В случае БПЛА планируется, что пока льгота будет действовать до 31 декабря 2027 года. За этот период регуляторы должны оценить ее эффективность и принять решение относительно возможного продления меры.

Зачем правительство хочет освободить от НДС выплату процентов по вкладам в слитках драгметаллов — в материале “Ъ” «“Золотые” проценты освободят от НДС».

С 1 октября увеличится порог доходов для организаций и ИП, оказывающих услуги общественного питания, который не облагается НДС. Новый лимит составит 3 млрд руб. вместо 2 млрд руб.

Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, решение позволит укрепить развитие туристической отрасли и придаст ее динамике дополнительный импульс, что положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса.

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов пояснял, что при увеличении выручки свыше 2 млрд руб. участники рынка по уровню рентабельности оказываются в худшей ситуации по сравнению с конкурентами с оборотами до 2 млрд руб. из-за дополнительной нагрузки в части НДС. В результате, предупреждал он, возникает риск, что компании будут дробиться или остановят свое развитие.

Как изменились темпы открытия нового бизнеса в сфере общепита — в материале “Ъ” «Ресторанам вход заказан».

Маркировка

С 1 октября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Например, в него войдет спортивное питание, некоторые виды косметической продукции и бытовой химии, цемент, бетон, гипс, строительные смеси и растворы.

Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:

Маркировка спортивного питания, поясняли в Роспотребнадзоре, даст его производителям и потребителям гарантию подлинности, позволит вывести из оборота нелегальную, контрафактную, небезопасную продукцию, предотвратить продажу сомнительных товаров, а также определить, в составе какой продукции недобросовестных участников рынка могут присутствовать незаявленные или отсутствовать заявленные на упаковке вещества.

Как отмечали в Союзе производителей БАД к пище, после начала маркировки БАД в октябре 2023 года некоторые предприниматели начали переводить продукты в категорию «спортивное питание», которая на тот момент не маркировалась.

Как расширился ассортимент маркировки в сентябре — в материале “Ъ” «Контрафакт детям не игрушка».

С 22 октября товары, конфискованные из-за отсутствия маркировки, будут передаваться федеральным органам власти или организациям, выбранным правительством. Нововведение не коснется табака, алкоголя, пищевой продукции, спиртосодержащих лекарств, парфюмерно-косметической продукции и некоторых товаров легкой промышленности.

Как Минпромторг хочет усилить контроль за маркировкой — в материале “Ъ” «Маркировка не для всех».

Импорт

С 30 октября изменится перечень товаров для параллельного импорта. Например, нововведения коснутся пластмасс и изделий из них, ножей, видеокамер, аппаратуры для радио и телевещания и др.

Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:

Минпромторг регулярно пересматривает перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт — ввоз в РФ без согласия правообладателя. По данным логистической компании SW Global, на 2025 год список включает более 50 категорий, в том числе автомобили, электронику, лекарства, товары для детей, одежду и т. д.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС говорил, что за январь—июль 2025 года по параллельному импорту было ввезено товаров общей стоимостью $14,6 млрд, прогноз на весь 2025 год — около $25 млрд. Замглавы Минпромторга Роман Чекушов рассказывал «РИА Новости», что список планируется расширять только на те позиции, по которым есть потребности бизнеса, а в целом перечень министерство намерено сокращать.

Как изменился объем параллельного импорта за лето — в материале “Ъ” «Параллельный импорт пошел на спад».

Мошенники

С 1 октября банки, входящие в перечень системно значимых, будут обязаны встроить в свое мобильное приложение функцию подачи заявления о мошенническом переводе. Пострадавшие смогут получить от кредитной организации электронную справку об операции для обращения в полицию.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов о защите от мошенников — в материале “Ъ”.

Финансовый рынок

С 1 октября изменяется перечень инсайдерской информации. В него вошли финансовая отчетность эмитента, существенные факты, которые влияют на стоимость ценных бумаг.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Андрей Ковалев:

Теперь в перечень войдут данные о финансовой отчетности, а также сведения о существенных корпоративных событиях — сделках, реорганизациях, решения об эмиссии и погашении облигаций. Кроме того, перечень инсайдерской информации дополнят сведения о корпоративных конфликтах и судебных процессах, включая аресты активов и возбуждение уголовных дел против руководителей эмитента.

Меры призваны снизить возможности манипулирования на рынке и облегчить для инвесторов оценку рисков при решениях о продаже или покупки бумаг.

Каким образом Центробанк ужесточит контроль над сделками инсайдеров на Мосбирже — в материале “Ъ” «Манипуляторов выводят из игры».

С 1 октября платежные агенты будут обязаны вступить в саморегулируемые организации и предоставлять им свою отчетность. Надзор за операторами теперь будет осуществлять Центробанк.

Какие риски есть для бизнеса при трансграничных платежах через посредников — в материале “Ъ” «Агент познается в платеже».