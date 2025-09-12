Займы уходят в банки

Опыт работы с высокорискованными клиентами, развитые скоринговые модели и онлайн-инфраструктура позволили отдельным микрофинансовым организациям (МФО) масштабировать свои технологии и выйти на новый для себя банковский рынок. Таким способом крупные МФО пытаются расширить клиентскую базу и экономить на транcакционных издержках. Может ли эта стратегия стать массовой, разбирался «Ъ-Review».

Большие амбиции

Этим летом один из лидеров микрофинансового рынка компания (МФК) «Займер» закрыла сделку по приобретению небольшого регионального банка «Евроальянс» из города Иваново (размер активов банка на конец первого полугодия составлял 1,3 млрд руб., капитала — 460 млн руб.). По сообщению компании, сумма сделки составила 490 млн руб. Эта сделка не сильно удивила рынок. В апреле 2024 года МФК «Займер» провела IPO, одной из целей которого, как сообщалось в пресс-релизе компании по итогам покупки, было «проведение сделок M&A в стратегически важных для нас сегментах рынка».

Покупка микрофинансовой компанией собственного банка — нечастое явление на российском рынке. Раньше происходило наоборот: крупные банки покупали микрофинансовые организации. А вот в роли покупателя МФО впервые выступила три года назад — в конце мая 2022 года. При этом обстоятельства сделки были весьма похожи на кейс «Займера»: также входящая в топ-5 микрофинансовых организаций МФК «Мани мен» за 359 млн руб. приобрела 84,5% регионального Газнефтьбанка из топ-300 отечественных кредитных организаций (см. подробнее “Ъ” от 20 июля 2022 года).

Сооснователь группы IDF Eurasia (туда входит МФК «Мани мен») Борис Батин пояснял “Ъ”, что группа развивает экосистему высокотехнологичных финансовых продуктов и услуг для физлиц и предпринимателей и на базе банка будет «строить универсальный digital-онлайн-банк». После покупки Газнефтьбанк был переименован в «Свой банк».

Как объяснялось в сообщении кредитной организации, ребрендинг произошел «в рамках стратегии трансформации бизнеса в высокотехнологичный федеральный банк с развитой цифровой инфраструктурой».

С этого времени, как отмечало рейтинговое агентство «Эксперт РА», банк регулярно докапитализировался. Если на начало 2022 года кредитная организация по активам занимала 265-е место в российской банковской системе, то на конец первого полугодия 2025 года — уже 151-е: за три с половиной года ее активы выросли почти в восемь раз, до 16,4 млрд руб.

Основное фондирование кредитного портфеля происходит за счет розничных пассивов, отмечало «Эксперт РА». При этом розничное кредитование «Свой банк» в последнее время сокращает: за последний год корпоративный кредитный портфель увеличился в полтора раза, в то время как объемы потребительского кредитования сократились на 21%. Банк специализируется на кредитовании МФО, коллекторских агентств и лизинговых компаний.

МФК «Займер» также планирует инвестиции в создание «технологичного цифрового банка» на уровне 1 млрд руб. Это необходимо для «выстраивания инфраструктуры», «разработки технологий», а также для «формирования капитала для запуска бизнеса банка», говорится в презентации для инвесторов. Помимо кредитования намечается «развитие технологических решений, направленных на проведение расчетов граждан и бизнеса»,— «трансакционный бизнес всегда выгодно дополняет стратегию по кредитованию», отмечал «Займер» в сообщении о покупке банка.

Микрофинансовые технологии ищут банки

Сейчас крупные МФО — это представители финтех-отрасли. Такие компании, по словам главного управляющего директора микрофинансовой ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ») Олеси Киселевой, с самого своего основания развивают одновременно и финансовые услуги, и технологии. «В этом смысле участники микрофинансового рынка обладают серьезными преимуществами перед средними и мелкими банками, которые еще как минимум не произвели цифровизацию всех операционных бизнес-процессов, как максимум — не начали использовать передовые технологии и инструменты по типу AI-решений и ML-моделей»,— отмечает она.

Ключевые игроки микрофинансового рынка имеют преимущество перед классическими банками в части развития IT и скоринга, солидарен финансовый директор ГК Eqvanta (МФК «Быстроденьги») Яков Ромашкин.

«Многие лидеры микрофинансового рынка занимаются онлайн-кредитованием больше десяти лет, то есть гораздо дольше, чем банки. Их технологии дистанционной оценки клиента не уступают банковским, а зачастую превосходят их»,— считает финансовый директор МФК «Вэббанкир» Михаил Акопов.

Таким образом, развитые онлайн-сервисы МФО могут сделать «касание клиента с брендом и продуктом быстрым и легким вне зависимости от времени суток и географии», резюмирует Олеся Киселева.

Наконец, МФО могут масштабировать экспертизу работы микрофинансовых организаций с высокорискованными клиентами, что требует быстрого учета гораздо большего числа факторов, чем необходимо в стандартной банковской модели. «В этом случае МФО, купив банк, сможет дополнить скоринговые модели банковского бизнеса и охватывать куда больший объем клиентов именно в рамках банковского направления»,— указывает госпожа Киселева.

Диверсификация бизнеса

Финтех-игроки среди МФО давно уже развивают бизнес в смежных сегментах, говорит старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Изначально это были in-house-решения по коллекшену (взысканию просроченной задолженности.— “Ъ-Review”), передовым разработкам скоринговых моделей и внедрению Big Data, иногда — по продаже страховых продуктов B2C или “коробочных решений” для B2B».

По его словам, практически все крупные МФО в рамках диверсификации бизнеса пробовали свои силы в различных сегментах: «Помимо пресловутых займов “до зарплаты” это были и относительно низкомаржинальные околобанковские продукты — POS-кредиты, рассрочка (BNPL), займы под залог транспортных средств».

«Со временем накопленные компетенции отдельных игроков стали требовать длинного дешевого фондирования, кроме того, полноценный запуск банковских продуктов открывает доступ к новым клиентам»,— отмечает Иван Уклеин. «Современный рынок МФО — насыщенный, поэтому крупные компании, ориентированные на экстенсивный рост, готовы активно увеличивать клиентскую базу за счет околобанковского сегмента»,— говорит Михаил Акопов.

Но, как видно из случая с приобретением банка МФК «Мани мен», не всегда кредитование физических лиц становится главным драйвером развития купленного актива. Речь также может идти о кредитовании малого и среднего бизнеса, говорит Яков Ромашкин. По его словам, сейчас небольшое количество банков кредитует МФО и коллекторские агентства, потому что большинство кредитных организаций не имеют методологии оценки компаний данных отраслей и залоговых портфелей. И здесь могут выиграть банки внутри микрофинансовых групп. «Они могут занять лидирующие позиции в списке кредиторов МФО и коллекторских агентств за счет имеющейся в группе экспертизы по анализу данной отрасли»,— считает господин Ромашкин.

Наличие дочернего банка может дать экономию на трансакционных затратах.

«Крупные МФО выдают займы на миллиарды рублей каждый месяц. При таких оборотах набегают значительные комиссии за перевод денежных средств»,— отмечает Михаил Акопов.

Действительно, при достижении определенного масштаба «возникает необходимость в собственном платежном шлюзе для оптимизации трансакционных расходов финтех-группы», соглашается Иван Уклеин. В конечном итоге наиболее технологичные игроки микрофинансового рынка, как и крупные банки, развивают свои экосистемы, становясь вертикально и горизонтально интегрированными холдингами.

Банки для избранных

Однако приобретение банка — дело не дешевое. Такое «дорогостоящее мероприятие» более чем из 850 МФО, «действующих в настоящее время в России, могут позволить себе единицы», говорит гендиректор МФК «Саммит» (работает под брендом «Доброзайм») Алексей Имховик. Поэтому, по его словам, можно ожидать лишь разовые покупки банков со стороны микрофинансовых организаций.

«Учитывая, как сложно зайти на банковский рынок новому игроку и какие к нему будут предъявляться дополнительные и достаточно жесткие требования со стороны регулятора, ожидать, что тенденция станет массовой, не стоит»,— солидарна Олеся Киселева.

Хотя подобные сделки носят точечный, а не массовый характер, можно ожидать их повторения, уверен Яков Ромашкин. «Это естественный эволюционный шаг для крупнейших игроков, которые исчерпали агрессивные сценарии роста в своем сегменте и обладают для этого необходимыми ресурсами — капиталом, технологиями и экспертизой»,— считает эксперт, уточняя, что «речь идет о стратегии для ограниченного круга крупнейших МФО-групп из топ-10». В МФК «Саммит» сообщили, что рассматривали такую возможность ранее, но приняли решение в пользу нескольких более перспективных для себя проектов развития. «В настоящий момент приобретение банка не является приоритетной задачей для Eqvanta»,— говорит и Яков Ромашкин.

Впрочем, дело не только в том, что покупка банка под силу только крупным игрокам. По мнению председателя совета директоров холдинга «Финбридж» (в состав которого входят МФО и страховая компания) Леонида Корнилова, такое решение говорит об отсутствии бизнес-стратегии.

«Такие приобретения микрофинансовыми группами похожи на реакцию на ужесточение регуляторного давления микрофинансовых компаний и выдавливание их с рынка потребительского кредитования.

Ряд микрофинансовых компаний пытается найти новые направления деятельности, по сути занимаясь выдавливанием воды из камня»,— указывает он.

Последние годы рынок микрофинансовых организаций столкнулся с ужесточением регуляторных требований. В частности, Центробанк ограничил максимальные процентные ставки по микрозаймам до 0,8% в день. Регулятор установил для МФО новые, а также ужесточил прежние макропруденциальные лимиты, ограничивающие объемы необеспеченного кредитования, ввел повышенное резервирование на возможные потери по займам с высокими ставками и тому подобное. Плюс к этому МФО стало намного сложнее заключать договоры на переуступку права долга коллекторам. Пошлины на подачу и рассмотрение судебных заявлений выросли в десятки раз, и коллекторы потеряли интерес к выкупу задолженности с небольшим чеком (см. “Ъ” от 6 сентября 2024 года). В совокупности эти меры негативно повлияли на маржинальность традиционного потребительского микрокредитования.

