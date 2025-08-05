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Коммерсантъ FM
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Агент познается в платеже

Какие риски есть для бизнеса при трансграничных платежах через посредников

Российский бизнес рискует потерять деньги при платежах через посредников. О возможных проблемах предупреждает консалтинговое агентство Б1. В семи из десяти импортных контрактах российские компании обращаются к услугам платежных агентов. Эта схема проста, доступна и может использоваться для широкой линейки товаров, говорится в исследовании. Кроме того, зарубежные банки не видят, что в сделке принимает участие российская сторона. Но при этом механизм несет в себе риски, отмечают аналитики агентства.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иногда платежи могут зависать или даже исчезать. И есть вероятность наткнуться на мошенников, говорит руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок: «Пропасть может любой платеж, даже в классической банковской системе. По платежным агентам есть ряд традиционных рисков. Этот инструмент достаточно удобный, но риск, который больше всего пугает, особенно если человек на рынке новичок, — это мошенники. В случае если что-то произошло, у агента кончилась ликвидность, платеж пропал, не дошел либо его просто украли, такое, к сожалению, бывает, у вас нет рычага воздействия на платежного агента. Он может просто выйти из общения с вами, и вы его никак не найдете.

Следующий риск, который я как профессиональный банкир могу подчеркнуть: если зарубежный торговый дом такого агента подпадет под санкции, — это проблема.

Потому что в данном случае любой адекватный банк увидит, что эта компания является вашим партнером, у вас могут быть проблемы с вероятностью, близкой к 100%. Вторичные санкции гораздо опаснее мошенничества».

При этом ситуацию нельзя назвать критичной: за пару лет число таких неудачных схем заметно снизилось, отмечает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер «Лекс Альянс» Артур Леер. Однако, по его словам, посредников в любом случае нужно тщательно проверять: «Действительно, рынок платежных агентов сузился, остались достаточно крупные игроки, есть очень крупные. Соответственно, такой риск все меньше. Вопросы, связанные с мошенничеством, практически нивелируются. Что касается возвратов платежей, идет снижение количества таких операций. Благодаря тому, что произошло укрупнение рынка, статистически рисков стало меньше, чем в 2022-2023 годах.

Скажется ли снижение агентских комиссий на конечной стоимости товаров

Нужно выбрать надежного посредника, например, есть платежные агенты, которые платят вперед. Это один из дополнительных механизмов, подтверждающих крупность агентов. Второй аспект — сарафанное радио: предприниматели рекомендуют их друг другу. Плюс необходимо проверять договорные обвязки: чем глубже, понятнее и прозрачнее механизмы взаимодействия, тем выше вероятность, что вы работаете с профессионалом».

У отдельных агентов камнем преткновения становятся налоги и документальное оформление. Эксперты обращают внимание, что иногда посредники формируют параллельный пакет для иностранного банка. Претензии со стороны банковского комплаенса грозят попаданием компаний в черные списки. Есть ли альтернативы платежным агентам? На этот вопрос “Ъ FM” ответила партнер FTL Advisers Мария Кукла: «Бизнес не может не сталкиваться с рисками. Тем не менее, разумная задача — эти риски минимизировать и контролировать. К сожалению, единственный вариант — иметь собственную платежную инфраструктуру, выстраивать свою модель расчетов, самостоятельно контролировать.

Почему на рынке трансграничных расчетов растет число исков к платежным агентам

Здесь необходимо принимать во внимание, что сроки открытия счетов в принципе в мире сейчас достаточно продолжительные. Это игра вдолгую, и в какой-то момент может оказаться, что к моменту, когда счет открыт, банки, которые были готовы проводить операции с российскими контрагентами, уже этим не занимаются. Именно это многих толкнуло, можно сказать, в объятия платежных агентов».

После 2022 года платежные агенты стали основной схемой расчетов в трансграничных сделках. Однако, как писали СМИ в начале лета, бизнес разрабатывает новые маршруты для платежей. На это указывает и снижение минимум в два раза агентских комиссий, которое произошло в этом году. Если в 2024-м бизнес доплачивал около 5-7% за услуги посредников, то в 2025-м по крупным сделкам есть предложения даже за 1,5%.

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Анна Кулецкая

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