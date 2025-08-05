Агент познается в платеже

Российский бизнес рискует потерять деньги при платежах через посредников. О возможных проблемах предупреждает консалтинговое агентство Б1. В семи из десяти импортных контрактах российские компании обращаются к услугам платежных агентов. Эта схема проста, доступна и может использоваться для широкой линейки товаров, говорится в исследовании. Кроме того, зарубежные банки не видят, что в сделке принимает участие российская сторона. Но при этом механизм несет в себе риски, отмечают аналитики агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иногда платежи могут зависать или даже исчезать. И есть вероятность наткнуться на мошенников, говорит руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок: «Пропасть может любой платеж, даже в классической банковской системе. По платежным агентам есть ряд традиционных рисков. Этот инструмент достаточно удобный, но риск, который больше всего пугает, особенно если человек на рынке новичок, — это мошенники. В случае если что-то произошло, у агента кончилась ликвидность, платеж пропал, не дошел либо его просто украли, такое, к сожалению, бывает, у вас нет рычага воздействия на платежного агента. Он может просто выйти из общения с вами, и вы его никак не найдете.

Следующий риск, который я как профессиональный банкир могу подчеркнуть: если зарубежный торговый дом такого агента подпадет под санкции, — это проблема.

Потому что в данном случае любой адекватный банк увидит, что эта компания является вашим партнером, у вас могут быть проблемы с вероятностью, близкой к 100%. Вторичные санкции гораздо опаснее мошенничества».

При этом ситуацию нельзя назвать критичной: за пару лет число таких неудачных схем заметно снизилось, отмечает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер «Лекс Альянс» Артур Леер. Однако, по его словам, посредников в любом случае нужно тщательно проверять: «Действительно, рынок платежных агентов сузился, остались достаточно крупные игроки, есть очень крупные. Соответственно, такой риск все меньше. Вопросы, связанные с мошенничеством, практически нивелируются. Что касается возвратов платежей, идет снижение количества таких операций. Благодаря тому, что произошло укрупнение рынка, статистически рисков стало меньше, чем в 2022-2023 годах.

Нужно выбрать надежного посредника, например, есть платежные агенты, которые платят вперед. Это один из дополнительных механизмов, подтверждающих крупность агентов. Второй аспект — сарафанное радио: предприниматели рекомендуют их друг другу. Плюс необходимо проверять договорные обвязки: чем глубже, понятнее и прозрачнее механизмы взаимодействия, тем выше вероятность, что вы работаете с профессионалом».

У отдельных агентов камнем преткновения становятся налоги и документальное оформление. Эксперты обращают внимание, что иногда посредники формируют параллельный пакет для иностранного банка. Претензии со стороны банковского комплаенса грозят попаданием компаний в черные списки. Есть ли альтернативы платежным агентам? На этот вопрос “Ъ FM” ответила партнер FTL Advisers Мария Кукла: «Бизнес не может не сталкиваться с рисками. Тем не менее, разумная задача — эти риски минимизировать и контролировать. К сожалению, единственный вариант — иметь собственную платежную инфраструктуру, выстраивать свою модель расчетов, самостоятельно контролировать.

Здесь необходимо принимать во внимание, что сроки открытия счетов в принципе в мире сейчас достаточно продолжительные. Это игра вдолгую, и в какой-то момент может оказаться, что к моменту, когда счет открыт, банки, которые были готовы проводить операции с российскими контрагентами, уже этим не занимаются. Именно это многих толкнуло, можно сказать, в объятия платежных агентов».

После 2022 года платежные агенты стали основной схемой расчетов в трансграничных сделках. Однако, как писали СМИ в начале лета, бизнес разрабатывает новые маршруты для платежей. На это указывает и снижение минимум в два раза агентских комиссий, которое произошло в этом году. Если в 2024-м бизнес доплачивал около 5-7% за услуги посредников, то в 2025-м по крупным сделкам есть предложения даже за 1,5%.

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Анна Кулецкая